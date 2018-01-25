Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 января

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за IV квартал;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;
11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за январь;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за январь;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за декабь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь;
18:00 мск: Продажи новых домов в США за декабрь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.