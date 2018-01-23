Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о чистой прибыли по результатам за IV квартал 2017 года в размере 18.78 млрд долл или 4.56 долл на акцию по сравнению с 4.6 млрд долл или 1.1 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании составила 0.86 долл на акцию по сравнению с 0.88 долл на акцию по прогнозу аналитиков.

Выручка Verizon выросла до 34.0 млрд долл с 32.34 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 33.2 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1%.