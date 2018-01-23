Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II финансового квартала до 2.5 млрд долл или 0.93 долл на акцию в сравнении с 7.88 млрд долл или 2.88 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.19 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 17.4 млрд долл по сравнению с 16.86 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.14 долл на акцию и доходы 17.39 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 1%.