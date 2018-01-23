Курс доллара 56.6261   Курс евро 69.2650  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 января 2018 г.Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась
сегодня 15:59

Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II финансового квартала до 2.5 млрд долл или 0.93 долл на акцию в сравнении с 7.88 млрд долл или 2.88 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.19 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 17.4 млрд долл по сравнению с 16.86 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.14 долл на акцию и доходы 17.39 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подешевели на 1%.

Другие новости

сегодня
16:09
РФ может стать лидером по блокчейну, квантовым и конвергентным технологиям - глава ВЭБа
сегодня
16:08
Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли
сегодня
16:00
Промпроизводство в РФ в 2017 г выросло на 1% - Росстат
сегодня
16:00
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В 2017 Г СОСТАВИЛ 1%, НИЖЕ ПРОГНОЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В 2% - РОССТАТ
сегодня
15:59
Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась
сегодня
15:42
РФ имеет достаточно отечественного ПО для успешной замены Microsoft - Клименко
сегодня
15:41
Прибыль страховой компании Travelers сократилась, а доходы выросли
сегодня
15:15
Путин в среду проведет совещание по диверсификации продукции гражданского назначения в ОПК
сегодня
15:13
Квартальная прибыль компании Johnson & Johnson превысила прогноз аналитиков
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»