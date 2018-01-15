"Сбербанк" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 30%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Чистая прибыль ПАО "Сбербанк" по РСБУ по итогам 2017 года без учета событий после отчетной даты составила 674 млрд рублей, увеличившись по сравнению с результатом прошлого на 30.4%. Об этом говорится в сообщении банка.

Чистый процентный доход "Сбербанка" по сравнению с показателем 2016 года вырос на 7.7% и превысил 1.2 трлн рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 12.5% до 355 млрд рублей. Операционный доход до резервов вырос на 19.4%.

Расходы на совокупные резервы в декабре составили 6.9 млрд руб., по итогам года – 287 млрд руб., что на 13.3% больше расходов 2016-го года. Созданные на 1 января 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2.6 раза.

Активы банка в декабре увеличились на 2.6% и на 1 января 2018 года составили 23.3 трлн рублей.

Напомним, что ПАО "Сбербанк" – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю "Сбербанка" приходится около трети активов всего российского банковского сектора. "Сбербанк" является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО "Сбербанк" является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы.