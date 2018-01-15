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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2018 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 09:55

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка "Северный Кредит"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО КБ "Северный Кредит" (г. Вологда). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО) выплатят вкладчикам банка страховое возмещение по вкладам.

"Сбербанк" будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам банка "Северный Кредит", проживающим во всех субъектах Российской Федерации кроме вкладчиков банка, проживающих в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Выплату возмещения вкладчикам, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе будет осуществлять "РНКБ Банк".

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 17 января 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 16 января 2018 года на сайте АСВ, а также 17 января 2018 года в "Российской газете".

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