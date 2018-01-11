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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за декабрь;

23:30 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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