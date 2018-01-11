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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 10:12

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Преодоление"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Преодоление" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 13 января 2019 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 11 января 2018 года в газете "Московский комсомолец".

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