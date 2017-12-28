Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.6 млн барр.

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 декабря, сократился на 4.6 млн барр. и составил 431.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.6 млн барр. и составили 228.4 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 1.1 млн барр., составив 129.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 0.1 млн барр. и составили 663.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.6 млн барр. и составили 51.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.0 млн барр., запасы бензина выросли на 3.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.8 млн барр.