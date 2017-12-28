Курс доллара 57.4544   Курс евро 68.2328  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2017 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
сегодня 17:49

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в декабре превысил прогноз

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в декабре повысился до 67.6% против 63.9% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.2%.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

сегодня
18:28
АФК СИСТЕМА ПЕРЕВЕЛА 20 МЛРД РУБ БАШНЕФТИ СОГЛАСНО МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ - АФК
сегодня
17:49
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в декабре превысил прогноз
сегодня
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
сегодня
17:05
ОБЗОР – Рынок акций РФ снижается на фиксации прибыли перед новогодними каникулами
сегодня
16:45
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.75 тыс.
сегодня
16:37
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.7%
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»