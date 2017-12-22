Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за ноябрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь.