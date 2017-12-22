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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 26 декабря

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь.

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