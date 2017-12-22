Продажи новых домов в США в ноябре выросли на 17.5% (расширенное сообщение)

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре выросли на 17.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в годовом исчислении.

В октябре продажи новых домов составили 624 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 685 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 654 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2016 года продажи новых домов увеличились на 26.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 52 тыс. новых домов против 49 тыс. в октябре и 49 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 13 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499 тыс. (продано 7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 318.7 тыс. долл против 319.6 тыс. в октябре и 328.5 тыс. в сентябре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 377.1 тыс. долл против 394.7 тыс. в октябре и 377.9 тыс. в сентябре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 283 тыс. единиц против 283 тыс. в октябре и 279 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.6 месяца против 5.4 октябре и 5.3 в сентябре.