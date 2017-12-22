Курс доллара 58.3152   Курс евро 69.1268  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Преодо...
вчера 10:02

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Преодоление" начнутся не позднее 12 января 2018 года

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации ООО КБ "Преодоление" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 22 декабря 2017 года.

До 12 января 2018 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 28 декабря 2017 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Другие новости

вчера
10:47
Авиакомпания Flydubai и Boeing подписали соглашение на поставку 175 самолетов
вчера
10:26
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "ВВБ"
вчера
10:20
Акции АФК подскакивали с утра на 16% на сообщениях СМИ о переговорах с "Роснефтью"
вчера
10:06
РОССИЯ И СУДАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ АЭС НА ТЕРРИТОРИИ СУДАНА – РОСАТОМ
вчера
10:02
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банка "Преодоление" начнутся не позднее 12 января 2018 года
вчера
09:43
Медведев поздравил энергетиков с профессиональным праздником
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 декабря
вчера
09:01
Роспотребнадзор заявил об отсутствии претензий к алтайскому заводу "Вимм-Билль-Данн"
вчера
08:46
Избыток запасов нефти в мире снизился благодаря ОПЕК+ к концу 2017 г до 140 млн баррелей
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»