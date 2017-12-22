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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:26

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "ВВБ"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО Банк "ВВБ" (г. Севастополь). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 22 декабря 2017 года через ПАО "Сбербанк" и "РНКБ Банк" (ПАО) действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 22 декабря в "Российской газете".

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