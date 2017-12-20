Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 5.6% (расширенное сообщение)

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний до 5.81 млн домов в годовом исчислении.

Показатель достиг максимального уровня с декабря 2006 года.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.53 млн штук в годовом исчислении против 5.50 млн в октябре (пересмотрено с 5.48 млн).

По сравнению с ноябрём 2016 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 3.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 248.0 тыс. долл, повысившись на 5.8% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября сократились на 7.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1.67 млн доступных покупателям домов и снизились на 9.7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это означает, что в данный момент потребуется 3.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.0 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре составил 40 дней в сравнении с 34 днями в октябре и 43 годом ранее. При этом 44% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.