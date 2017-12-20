Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.5 млн барр.

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 декабря, сократился на 6.5 млн барр. и составил 436.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.2 млн барр. и составили 227.8 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.8 млн барр., составив 128.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 0.4 млн барр. и составили 663.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.8 млн барр. и составили 53.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.2 млн барр., запасы бензина выросли на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.9 млн барр.