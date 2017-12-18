Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за IV квартал;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:45 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за ноябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за ноябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс США за III квартал;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за октябрь;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.