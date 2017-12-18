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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2017 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:04

Индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре достиг максимума за 18 лет

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре повысился до 74 пунктов против 69 месяцем ранее (пересмотрено с 70). Индекс достиг максимального уровня за период с 1999 года.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 70.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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