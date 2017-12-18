АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Евростандарт"

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Евростандарт" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам осуществляет непосредственно АСВ с 18 декабря 2017 г.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 19 декабря 2017 года в газете "Московская правда".