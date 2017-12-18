Курс доллара 58.6940   Курс евро 69.0946  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:27

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Евростандарт"

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Евростандарт" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам осуществляет непосредственно АСВ с 18 декабря 2017 г.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 19 декабря 2017 года в газете "Московская правда".

Другие новости

вчера
11:51
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ ИЗ РФ В 2017-2018 СЕЛЬХОЗГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 40 МЛН ТОНН - МИНСЕЛЬХОЗ
вчера
11:31
Расходы ПФР на софинансирование соцпрограмм регионов в 2018 г вырастут до 2 млрд руб
вчера
11:08
Средняя пенсия неработающих пенсионеров к 2020 г достигнет 15,5 тыс руб - ПФР
вчера
10:52
Росатом построит для АЭС в Египте универсальную платформу по обращению с ОЯТ
вчера
10:27
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Евростандарт"
вчера
10:16
Toyota планирует продавать более 5,5 млн электромобилей в год к 2030 году
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 декабря
вчера
09:08
Биткоин откатился до $19 тыс после достижения рекорда в $20 тыс на выходных
вчера
08:26
ИНТЕРВЬЮ: РЭЦ в 2018 г планирует расширить программу транспортных субсидий для экспорта
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»