Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;
03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за ноябрь;
04:15 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;
14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь.