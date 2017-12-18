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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 декабря

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за ноябрь;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за ноябрь;

04:15 мск: Прогноз правительства Австралии о развитии экономики и перспективах фискальной политики;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, финал;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за декабрь;

14:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за декабрь.

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