Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за ноябрь;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;
02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;
15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за ноябрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь.