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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за ноябрь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за IV квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за IV квартал;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за октябрь;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за декабрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за ноябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за ноябрь.

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