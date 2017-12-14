Объём товарно-материальных запасов компаний США в октябре сократился на 0.1%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в октябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после нулевого изменения в сентябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% после повышения на 1.6% в сентябре (пересмотрено с +1.4%).

Соотношение запасов к продажам в октябре составило 1.35 против 1.36 месяцем ранее.