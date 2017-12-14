Минтранс рассказало о работе по возобновлению авиаперелетов в Египет

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, министр гражданской авиации Египта приедет в Москву в пятницу и стороны подпишут документы для возобновления авиасообщения. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Рассчитываем, что приедет в пятницу", — ответил Максим Соколов на вопрос, ожидается ли визит министра гражданской авиации Египта.

"Рассчитываем, что будет подписан", — добавил он, отвечая на вопрос, будет ли подписан протокол по авиабезопасности с египетской стороной.

"В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Соколов отметил, что пока речь идет об открытии прямых рейсов между столицами и что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе, в Москве ждут представителей соответствующих госструктур", - напоминает агентство.

Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться уже в начале февраля.