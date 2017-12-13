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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2017 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 5.1 млн барр.

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 декабря, сократился на 5.1 млн барр. и составил 443.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 5.7 млн барр. и составили 226.5 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.4 млн барр., составив 128.1 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) увеличились на 0.2 млн барр. и составили 662.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 3.4 млн барр. и составили 52.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7.4 млн барр., запасы бензина выросли на 2.3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.5 млн барр.

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