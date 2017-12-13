Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за ноябрь;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за октябрь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за октябрь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за декабрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за декабрь, предварительно;
11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;
11:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за декабрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за декабрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за декабрь, предварительно;
12:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за ноябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по процентной ставке;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за октябрь;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в США за ноябрь;
16:30 мск: Цены на импорт в США за ноябрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за декабрь, предварительно;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:25 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за октябрь;
N/A мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь.