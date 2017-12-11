АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Новопокровский"

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Новопокровский" (г. Краснодар) стало ПАО "Росбанк". Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Евростандарт" (ООО) (г. Москва) будет осуществлять непосредственно АСВ без привлечения банка-агента.

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Новопокровский" начнется 14 декабря 2017 года; вкладчикам кредитной организации КБ "Евростандарт" (ООО) — 18 декабря 2017 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений для вкладчиков банка "Новопокровский" будет размещена 13 декабря 2017 года на сайте АСВ и 14 декабря 2017 года в "Российской газете"; для вкладчиков банка "Евростандарт" - 15 декабря 2017 года на сайте АСВ и 19 декабря 2017 года в газете "Московская правда".