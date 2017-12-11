Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;
18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.