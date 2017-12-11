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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 декабря

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за октябрь;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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