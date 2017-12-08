На Дальнем Востоке создадут Фонд развития новых технологий

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фонд развития новых технологий на Дальнем Востоке создадут в феврале 2018 года.Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Решение о создании будет принято буквально в феврале будущего года", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания во Владивостоке.

По словам Юрия Трутнева, сейчас разрабатывается механизм отбора проектов, чтобы "сделать его наиболее эффективным для того, чтобы технологии разрабатывались и оставались на территории России".

Он отметил, остров Русский, на котором находится кампус Дальневосточного федерального университета, в перспективе должен стать местом для инновационного кластера.