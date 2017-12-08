Курс доллара 59.2948   Курс евро 69.9323  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2017 г.На Дальнем Востоке создадут Фонд развития новых...
сегодня 10:43

На Дальнем Востоке создадут Фонд развития новых технологий

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Фонд развития новых технологий на Дальнем Востоке создадут в феврале 2018 года.Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Решение о создании будет принято буквально в феврале будущего года", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания во Владивостоке.

По словам Юрия Трутнева, сейчас разрабатывается механизм отбора проектов, чтобы "сделать его наиболее эффективным для того, чтобы технологии разрабатывались и оставались на территории России".

Он отметил, остров Русский, на котором находится кампус Дальневосточного федерального университета, в перспективе должен стать местом для инновационного кластера.

Другие новости

сегодня
11:21
Россия в 2018 году привлечет на 20% меньше иностранных работников‍
сегодня
11:08
Новая вспышка АЧС зафиксирована в Волгоградской области
сегодня
10:50
Объём промышленного производства во Франции в ноябре увеличился на 1.9%
сегодня
10:50
ИНТЕРВЬЮ – Более четверти иностранных инвестиций в РФ приходится на Дальний Восток
сегодня
10:43
На Дальнем Востоке создадут Фонд развития новых технологий
сегодня
10:39
Минфин РФ 11-15 декабря будет продавать ОФЗ для населения по 1012,3 руб за штуку
сегодня
10:20
ИНТЕРВЬЮ: Минвостокразвития намерен активизировать инвестсотрудничества РФ с Южной Кореей
сегодня
10:05
Профицит торгового баланса Германии в октябре составил 19.9 млрд евро
сегодня
10:00
Профицит торгового баланса Китая в ноябре сократился до 40.2 млрд долл
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»