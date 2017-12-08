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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 декабря 2017 г.Россия в 2018 году привлечет на 20% меньше инос...
сегодня 11:21

Россия в 2018 году привлечет на 20% меньше иностранных работников‍

Москва, 8 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр России распорядился снизить количество иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в наступающем году на 20% по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением на основании предложений субъектов Федерации определена потребность в привлечении иностранных работников в 2018 году - 140 423 человека, что составляет 79.3% от потребности, определенной на 2017 год", - говорится в документе.

Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу: 94.8% потребности, определённой на 2018 год, составляют квалифицированные иностранные работники.

Квота на выдачу приглашений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих на основании визы, утверждена в размере 140423 приглашения, и в этом же размере – квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.

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