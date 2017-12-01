Андрей Бельянинов возглавил правление банка "ЕАБР"

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления "Евразийского банка развития". Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Для справки: Андрей Бельянинов родился 14 июля 1957 г. в г. Москве, СССР. В 1978 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности "финансы и кредит", экономист. В 2005 г. получил ученую степень доктора экономических наук, в 2015 г. – доктора политических наук. После института был приглашен на работу в КГБ СССР. Работал в ряде зарубежных стран, во второй половине 1980-х – сотрудник посольства СССР в ГДР. В 1992-1994 гг. – заместитель председателя Правления <РЭА-банка>, 1994-1999 гг. – заместитель председателя Правления, председатель Правления <Новикомбанк>. С 1999 г. – заместитель генерального директора ФГУП "Промэкспорт", 2004-2006 гг. – директор Федеральной службы по оборонному заказу. В 2006-2016 гг. – руководитель Федеральной таможенной службы. Андрей Бельянинов имеет правительственные и ведомственные награды.

Напомним, что "Евразийский банк развития" является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами – участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.