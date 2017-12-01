Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;

18:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.