Курс доллара 58.5814   Курс евро 69.5185  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

02:50 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;

18:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

Другие новости

сегодня
10:44
Акции "Энел Россия" обновили максимум с 2013 г на фоне прогнозов по финпоказателям
сегодня
10:23
Андрей Бельянинов возглавил правление банка "ЕАБР"
сегодня
10:20
Альфа-банк обсуждал с главой ЦБ участие в санации ряда банков РФ - Авен
сегодня
09:30
МНЕНИЕ: Высокий уровень безопасности обеспечил успешное развитие атомной отрасли России
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 декабря
сегодня
07:52
Власти КНР готовят новый "кодекс поведения" для зарубежных инвестиций своих компаний - СМИ
сегодня
06:22
Приморье включено в предварительный перечень пилотных регионов для введения tax free
сегодня
04:50
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре составил 50.8
сегодня
03:00
ОБЗОР: Как Греф повернул Сбербанк лицом к людям с инвалидностью
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»