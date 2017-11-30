Личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.4%, расходы увеличились на 0.3%

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в октябре на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения повысились на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в октябре увеличились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.9% в сентябре (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в октябре на 0.2%.

Норма сбережений составила 3.2% в сравнении с 3.1% месяцем ранее.