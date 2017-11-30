Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс.

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 ноября, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 238 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 241 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 240 тыс., пересмотрено с 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 242.25 тыс.

В отчёте говорится, что процедура сбора информации на Виргинских островах по-прежнему затруднена.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 ноября, выросло на 42 тыс. и составило 1957 тыс. против 1915 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1904 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 18.25 тыс. до 1911.00 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 ноября, увеличилось на 108.2 тыс. и составило 1.76 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.9 млн человек.