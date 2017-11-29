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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2017 г.Правительство выделит деньги на повышение зарпл...
вчера 10:16

Правительство выделит деньги на повышение зарплат работников культуры

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2017 году бюджетных ассигнований в размере 208.4 млн рублей на повышение оплаты труда работников федеральных госучреждений культуры. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте кабмина.

"Дополнительные средства будут направлены на повышение оплаты труда работников федеральных государственных учреждений культуры в связи с изменением темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности для достижения в текущем году запланированного показателя заработной платы работников таких учреждений", - говорится в сообщении.

Выделенные средства распределены между главными распорядителями средств федерального бюджета, имеющими подведомственные федеральные государственные учреждения культуры.

Принятое решение позволит обеспечить достижение в 2017 году запланированных показателей заработной платы работников федеральных государственных учреждений культуры.

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