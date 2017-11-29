Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;

10:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за октябрь;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;

17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно;

N/A мск: Заседание ОПЕК.