Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 ноября

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за октябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;
10:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за октябрь;
10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;
10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли;
17:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;
18:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс цен на дома в Великобритании за ноябрь;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно;
N/A мск: Заседание ОПЕК.