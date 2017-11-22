Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.9 млн барр.

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 ноября, сократился на 1.9 млн барр. и составил 457.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились, составив 210.5 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр., составив 125.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) снизились на 1.7 млн барр. и составили 667.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.9 млн барр. и составили 61.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.7 млн барр.