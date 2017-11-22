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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:30 мск: ВВП Великобритании, второй предварительный отчет за III квартал;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь;

19:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана.

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