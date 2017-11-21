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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2017 г.Проект по переходу нефтяной отрасли на новый на...
сегодня 11:03

Проект по переходу нефтяной отрасли на новый налог отложили на 2019 год

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера, пилотный проект по переходу нефтяных месторождений РФ с налога на добычу полезных исполняемых на налог на дополнительный доход будет запущен не раньше 2019 года. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Надо было, чтобы до 1 декабря его (законопроект) подписали. Уже невозможно. У нас все налоги, а это часть Налогового кодекса, должны приниматься и публиковаться до 1 декабря для того, чтобы вступали в силу (на следующий год)", - отметил Текслер.

Агентство напоминает, что согласно нвоому законопроекту, налог на дополнительный доход будет взиматься не с объемов добываемой нефти, а с вырученных средств от продажи сырья. В список пилотных проектов Минэнерго вошли 46 месторождений, участвовать в пилотах будут семь компаний.

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