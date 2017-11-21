Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 ноября

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за октябрь.