Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 ноября

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за октябрь;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

03:30 мск: Продажи новых автомобилей в Австралии за октябрь;

11:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за сентябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

16:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за октябрь;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.