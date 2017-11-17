ЦБ отозвал лицензию у "Регионфинансбанка"

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Регионфинансбанк" (г. Москва) и назначил временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Регионфинансбанк" меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - гвоорится в сообещнии регулятора.

ООО КБ "Регионфинансбанк" не является участником системы страхования вкладов. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.