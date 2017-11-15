Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В сентябре объём розничных продаж вырос на 1.9% (пересмотрено с +1.6%.

За последние 12 месяцев показатель увеличился на 4.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 1.2% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%.