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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2017 г.Объём розничных продаж в США в октябре вырос на...
сегодня 16:39

Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.2%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В сентябре объём розничных продаж вырос на 1.9% (пересмотрено с +1.6%.

За последние 12 месяцев показатель увеличился на 4.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 1.2% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 0.2%.

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