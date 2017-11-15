Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0.1%, почасовая зарплата понизилась на 0.1%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение индекса CPI на 0.1% после его увеличения на 0.5% в сентябре.

Годовая потребительская инфляция в октябре выросла на 2.0% в сравнении с +2.2% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция выросла на 1.8% в сравнении с +1.7% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре понизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.4%.