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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2017 г.Индекс потребительских цен в США в октябре выро...
сегодня 16:34

Индекс потребительских цен в США в октябре вырос на 0.1%, почасовая зарплата понизилась на 0.1%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение индекса CPI на 0.1% после его увеличения на 0.5% в сентябре.

Годовая потребительская инфляция в октябре выросла на 2.0% в сравнении с +2.2% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

За последние 12 месяцев базовая потребительская инфляция выросла на 1.8% в сравнении с +1.7% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в октябре понизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года почасовая зарплата выросла на 0.4%.

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