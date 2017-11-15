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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2017 г."Сбербанк" снизил ставки по потребительским кре...
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"Сбербанк" снизил ставки по потребительским кредитам к Новому году
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Снижение составило 0.4-7.4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Ставки в рамках акции составят 12.5-13.5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14.5-15.5% на кредиты от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 000 рублей новая ставка составит 12.5%.

"Сбербанк" подготовил традиционное новогоднее предложение по потребительским кредитам, сделав в этом году акцент на достаточно высоких суммах. Это связано с тем, что ближе к концу года мы видим потребность в увеличении суммы кредита. В частности, в ноябре-декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%, – отмечает управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" "Сбербанка" Сергей Широков. – Минимальные ставки (12.5% и 14.5% в зависимости от суммы кредита) можно получить при оформлении потребительского кредита без обеспечения в "Сбербанк" Онлайн или потребительского кредита под поручительство в офисе банка".

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