Первый Российско-Японский продовольственный форум открылся во Владивостоке

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдёт во Владивостоке 15-17 ноября. Эксперты обсудят перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края.

"Форум проводится впервые, его цель – сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом", – сообщает заместитель директора Инвестагентства Богдан Рагулин.

Первый день форума будет посвящен инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в Приморье. На втором дне форума участники обсудят особенности продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.

В рамках форума Приморье посетят представители восьми японских компаний.