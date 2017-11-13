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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2017 г.Первый форум ПФО по ГЧП открылся в Казани
вчера 10:57

Первый форум ПФО по ГЧП открылся в Казани
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Первый форум Приволжского федерального округа по ГЧП пройдёт с 13 по 14 ноября в Казани. Об этом говорится в сообщении организаторов.

Организаторы отмечают, что среди ключевых вопросов форума – новые механизмы предпроектного финансирования, роль наднациональных и региональных институтов развития в подготовке проектов ГЧП и необходимые условия для комфортной институциональной среды в сфере ГЧП.

В рамках форума инвесторам будут презентованы инфраструктурные проекты, планируемые к реализации на территории Приволжского федерального округа. Наиболее перспективные проекты получат рекомендации по доработке от ведущих экспертов отрасли, а также будут включены в программу поддержки проектных инициатив, задачей которой является содействие перспективным проектам ГЧП в привлечении предпроектного финансирования и потенциальных партнеров.

Среди приглашенных участников форума - президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также главы регионов ПФО и руководители инфраструктурных компаний.

"Прямой диалог участников форума позволит обозначить ключевые шаги, необходимые для стимулирования роста внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты Приволжья. В частности, в рамках пленарной дискуссии эксперты обсудят приоритетные проекты ГЧП в ПФО, влияние федеральных мегапроектов на формирование инфраструктурного каркаса, проблемы бюджетного софинансирования и ключевые аспекты предпроектной подготовки. Итоги сессии будут сформулированы в виде предложений по доработке Стратегии социально-экономического развития ПФО, а также станут основной для подготовки обращения в Правительство Российской Федерации по вопросу реализации дополнительных мер, направленных на стимулирование применения механизмов ГЧП в субъектах России", - говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия выступают Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Национальный центр государственно-частного партнерства при поддержке Совета Федерации и Агентства стратегических инициатив.

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