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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2017 г.Курс биткоина резко снизился почти на 30%
вчера 11:37

Курс биткоина резко снизился почти на 30%

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Курс биткойна упал на 28.89% от исторического максимума и достиг стоимости 5605 долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

Максимального значения 7882 долларов США криптовалюта достигла 8 ноября.

По оценке Bloomberg, падение курса вызвано переводом средств в Bitcoin Cash, который с пятницы подорожал на 40%.

Агентство напоминает, что в начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

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