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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 ноября

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за октябрь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за сентябрь;

16:00 мск: Выходной день в США;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь.

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