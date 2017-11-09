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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 ноября 2017 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
сегодня 18:03

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 9 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.9%).

Ранее сообщалось, что в сентябре объём оптовых запасов вырос на 0.3%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в сентябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.9% в августе (пересмотрено с +1.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.27 в сравнении с 1.28 в августе.

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