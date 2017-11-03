Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 261 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре выросло на 261 тыс.

Аналитики прогнозировали рост числа новых рабочих мест в октябре на 311 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за сентябрь пересмотрены в сторону повышения до 18 тыс. с (-33) тыс., объявленных ранее. Данные за август пересмотрены до 208 тыс. со 169 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца прирост рабочих мест вне с/х сектора США в среднем составил 162 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в октябре увеличилось на 252 тыс. Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 300 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 24 тыс. после повышения на 6 тыс. в сентябре. В добывающем секторе число рабочих мест уменьшилось на 2 тыс. после расширения на 0.9 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе выросло на 11 тыс. после увеличения на 11 тыс. в сентябре.

В розничной торговле число рабочих мест сократилось на 8.3 тыс., в оптовой торговле увеличилось на 5.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 8.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 5 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 1 тыс., в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла почти на 11 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 33.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 50 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 7.6 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с октябрём 2016 года число госслужащих сократилось на 296 тыс. до 22.36 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в октябре понизился на 0.1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных на конец октября уменьшилось на 281 тыс. до 6.52 млн человек; число занятых, согласно опросам домохозяйств, снизилось на 484 тыс. до 153.86 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, увеличилось на 968 тыс. до 95.39 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 765 тыс. до 160.38 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы понизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 762 тыс. и составила 95.3 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в октябре сократилось на 112 тыс. до 1.62 млн, составив 24.8% от общего числа безработных против 25.5% месяцем ранее и 25.9% в октябре 2016 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу уменьшилось на 132 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.23 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 23 тыс. до 126.67 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 415 тыс. до 27.24 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 369 тыс. до 4.75 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.9%.

Средняя продолжительность рабочей недели в октябре составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с сентябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата уменьшилась до 26.53 долл против 26.54 долл в сентябре.

Средняя недельная заработная плата снизилась до 912.63 долл в сравнении с 912.98 долл месяцем ранее.