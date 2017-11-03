Курс доллара 58.0869   Курс евро 67.6770  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2017 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
сегодня 17:04

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в октябре умеренно выросла

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в октябре повысилась до 57.5% против 56.8% месяцем ранее.

Показатель продолжил колебаться выше пороговой отметки 50%, отделяющей экономический рост от спада.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

Другие новости

сегодня
18:23
ОБОБЩЕНИЕ - En+ провела крупнейшее IPO среди компаний РФ за последние 5 лет
сегодня
18:05
"Северный поток-2" не должен попасть под возможные новые санкции США - эксперт
сегодня
17:35
МНЕНИЕ: Альянс BP и аргентинской Bridas создает сильного регионального игрока - эксперты
сегодня
17:05
Объём производственных заказов в США в сентябре вырос на 1.4%
сегодня
17:04
Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в октябре умеренно выросла
сегодня
17:03
Индекс ISM Non-Manufacturing США в октябре достиг исторического максимума
сегодня
17:00
Инвестиции в обувной сегмент в России в 2017 г составили 500 млн руб - Минпромторг
сегодня
16:47
Индекс PMI Services США за октябрь пересмотрен в сторону понижения
сегодня
16:17
Число рабочих мест вне с/х сектора США в октябре выросло на 261 тыс. (расширенное сообщение)
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»